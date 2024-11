Cosimo Giuseppe Leuzzi è uno dei presunti mandanti dell'omicidio di Carmelo Novella, boss ucciso il 14 luglio 2008 nel milanese.

Lo ha stabilito il gup di Milano Livio Antonello Cristofano, che ha condannato a 30 anni di reclusione il Leuzzi.



Carmelo Novella è stato ucciso in un bar di San Vittore Olona, nel milanese, per aver provato a sganciare le locali di 'ndrangheta che controllava in Lombardia dall'influenza dei clan calabresi. A incastrare Leuzzi come uno dei mandanti dell'omicidio di Novella sono due pentiti, esecutori materiali del delitto già condannati, Antonino Belnome e Michael Panajia. Insieme a lui, capo della locale di Stignano (Reggio Calabria), a deliberare l'omicidio sono stati Andrea Ruga, capo della locale di Monasterace morto nel 2011, e Vincenzo Gallace, capo a Guardavalle.