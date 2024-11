Nei prossimi giorni il vescovo della diocesi di Cassano, monsignor Francesco Savino, si recherà nel carcere di Castrovillari per far visita a Paolo Emilio Sisci, il trentaduenne che lo scorso 27 maggio ha ucciso con più di trenta coltellate la madre sessantacinquenne Filomena Silvestri.

Lo ha annunciato lo stesso vescovo Savino, ieri sera, nella basilica cattedrale di Cassano nel corso dell'omelia durante la celebrazione del Corpus Domini. monsignor Savino, nel dirsi profondamente addolorato per quanto è accaduto nei giorni scorsi a Castrovillari, ha invitato tutti «alla riflessione e al rispettoso silenzio» e annunciato la sua volontà di fare visita al giovane Paolo nella casa circondariale di Castrovillari dove è ristretto.

Inoltre, ha annunciato che il prossimo 17 ottobre, in comunione con Papa Francesco, la diocesi di Cassano terrà il sinodo diocesano: «Un momento per dare spazio al popolo di Dio e così tutti possano fare sentire la loro voce, per comprendere come e dove lo Spirito vuole condurre la Chiesa».