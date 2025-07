La procura di Vicenza ha chiesto l'ergastolo per Umberto Pietrolungo, 58 anni, calabrese di Cetraro (Cosenza) già detenuto per altri reati perché ritenuto il killer dei coniugi Pierangelo Fioretto e Mafalda Begnozzi. Un duplice delitto avvenuto a Vicenza il 25 febbraio 1991. La richiesta è arrivata nel corso dell'udienza preliminare davanti al giudice Antonella Crea.

In aula oltre al pm Hans Roderich Blattner - che ha coordinato l'indagine - il procuratore capo Lino Giorgio Bruno che per ore hanno ricostruito un'indagine che per anni è stata un cold case fino alla svolta arrivata nel 2023 quando quella traccia di dna isolata nel 2012 dalla polizia scientifica ha fatto match nei computer dopo averla comparata con un profilo genetico isolato rinvenuto nel corso di una sparatoria avvenuta in Calabria nel 2022. Diversa, naturalmente, la posizione delle difese, avvocati Marco Bianco, Giuseppe Bruno e Matilde Greselin, che hanno chiesto l'assoluzione. La decisione del giudice arriverà il prossimo 16 settembre.