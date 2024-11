Assolti per non aver commesso il fatto. Con questa formula la Corte d'Assise di Catanzaro ha questa mattina dichiarato assolti Vincenzo Torcasio e Antonio Villella, accusati dell'omicidio di Enzo Di Spena avvenuto nel novembre del 2001 a Lamezia Terme. L'uomo alla guida di uno scooter diretto a casa fu raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco.

Vincenzo Torcasio e Antonio Villella furono ritenuti coautori - assieme a Pasquale Torcasio già assolto in rito abbreviato - dell'omicidio. La Procura aveva chiesto per entrambi la condanna ad una pena di 30 anni di reclusione ma la Corte d'Assise li ha assolti per non aver commesso il fatto. Nel collegio difensivo gli avvocati Francesco Gambardella e Gianluca Gareri.