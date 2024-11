L’ ordinanza di ripristino della custodia cautelare in carcere è stata notificata dai carabinieri a Gullà Pantaleone, il presunto killer dell'omicidio Rombolà, barbaramente ucciso sulla spiaggia di Soverato sei anni fa

E’ stata notificata dai carabinieri del nucleo investigativo di Catanzaro a Gullà Pantaleone, il presunto killer dell'omicidio Rombolà, barbaramente ucciso, tra i bagnanti, sulla spiaggia di Soverato un pomeriggio assolato di agosto di sei anni fa, l' ordinanza di ripristino della custodia cautelare in carcere.

L'iniziale misura cautelare era stata emessa dall'ufficio gip di Catanzaro lo scorso mese di luglio e notificata dai carabinieri del nucleo investigativo al Gullà ed ad altri tre soggetti. Successivamente il tribunale del riesame aveva annullato nel mese di agosto l'ordinanza in argomento. Avverso l'annullamento la procura ha proposto ricorso in cassazione, ricorso accolto dalla suprema corte che cassando la precedente ordinanza di annullamento ha ordinato l'immediato ripristino della custodia cautelare in carcere.