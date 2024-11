20060321 - REGGIO CALABRIA - CRO - FORTUGNO: ARRESTI; OMICIDIO IN AMBITO GUERRA MAFIA LOCRI ll vice presidente Francesco Fortugno in una seduta del Consiglio regionale della Calabria in un'immagine d'archivio. L' omicidio Fortugno e' maturato nella guerra di mafia tra i Cordi' ed i Cataldo per la supremazia nel 'locale' di Locri. Tra i catturati c'e' Vincenzo Cordi', di 49 anni, capo dell' omonima cosca, figlio di Domenico Cordi', assassinato nel settembre del 1967 nella strage di piazza Mercato, a Locri, dalla quale scaturi' la guerra di mafia tra i Cordi' ed i Cataldo. Vincenzo Cordi' deve rispondere di associazione mafiosa. FRANCESCO CUFARI-ARCHIVIO / ANSA / DEF