Cosimo Ierinò fu ucciso a Badolato Marina nell'agosto del 2008. Per l’accusa avrebbe pagato con la vita la decisione di allontanarsi dalla cosca

La Dda di Catanzaro ha chiesto la condanna all'ergastolo per Andrea Sotira, accusato di essere il presunto autore materiale dell'omicidio di Cosimo Ierinò, avvenuto a Badolato Marina nell'agosto del 2008. La richiesta di condanna è stata avanzata ai giudici della Corte d'Assise di Catanzaro.

Per l’accusa la vittima avrebbe pagato con la vita la decisione di allontanarsi dalla cosca, prima trasferendosi a Milano, e poi, una volta tornato in Calabria, avviando un'attività lavorativa in proprio. Al termine della requisitoria del pubblico ministero il processo è stato rinviato al 7 giugno.