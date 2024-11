È di un morto il bilancio di una sparatoria che si è verificata questa sera a Paravati. Si tratta di Francesco Palmieri, 27 anni, residente nella frazione di Mileto, portato in Pronto soccorso a Vibo già cadavere dopo essere stato recuperato da un’ambulanza del 118 per strada intorno alle 22.30 di questa sera. Per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini.

L’omicidio del giovane, appartenente ad una stimata famiglia di agricoltori, sarebbe avvenuto in pieno centro storico, a due passi dalla Villa della Gioia, sede della Fondazione ispirata da Natuzza Evolo.