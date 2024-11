La Suprema Corte ha deciso di rinviare il verdetto al 18 dicembre: il procuratore generale ha chiesto la conferma della sentenza della corte d'appello di Milano.

La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha preso tempo fino al 18 dicembre, quando emetterà il verdetto contro i responsabili del processo e dell'omicidio della testimone di giustizia Lea Garofalo, uccisa a Milano il 24 novembre 2009 . La Cassazione dovrà stabilire se confermare le condanne per i quattro imputati, l'ex compagno della Garofalo Carlo Cosco e per le altre quattro persone finite sotto processo: Vito Cosco, Rosario Curcio e Massimo Sabatini e per il pentito Carmine Venturino. Grazie alla collaborazione di Venturino è stato possibile ritrovare i resti della donna. Il procuratore generale di Milano ha chiesto la conferma della condanna all'ergastolo per i primi quattro e la condanna a 25 di reclusione per Venturino.