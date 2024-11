A meno di 24 ore dall'agguato, c'è un fermo per l'omicidio di Massimo Lo Prete. La notizia è stata data dai carabinieri nella tarda serata, all'esito di un'indagine che avrebbe portato in poche ore a fare luce sul fatto di sangue. Secondo quando trapelato, ad affrontare il pregiudicato - che era a bordo della sua vettura all'interno di un distributore di benzina di Gioia Tauro - sarebbe stato G.M. classe 1985 per dei motivi che ancora non sono noti.