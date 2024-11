Un uomo, Francesco Rosso, 35 anni, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre si trovava all’interno della sua macelleria a Simeri Crichi, nel catanzarese

Catanzaro - Francesco Rosso, macellaio 35enne è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre si trovava all’interno della sua macelleria a Simeri Crichi, nella frazione di Simeri mare nel catanzarese. Secondo quanto ricostruito dopo i primi rilievi la vittima si trovava all’interno del locale della macelleria, quando è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola, esplosi da una persona che avrebbe fatto irruzione nell'attività commerciale.

Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che l’uomo non ha precedenti specifici e questo sembra escludere l’ipotesi di un delitto legato alla criminalità organizzata, anche se gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi e stanno procedendo con le indagini. Sembrerebbe, inoltre che all’omicidio possano avere partecipato almeno due persone, una entrata per sparare e l’altra che avrebbe atteso davanti l’ingresso.