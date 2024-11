Un anziano 70enne di Bianco, Gesualdo Chinè, è stato trovato morto ieri sera all’interno di un’abitazione nel quartiere delle case popolari del comune della Locride. In un primo momento, tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, quella del suicidio sembrava fosse la più accreditata. Ulteriori approfondimenti hanno invece accertato che l’uomo è stato ucciso a coltellate.

L’autore del delitto è già stato identificato. Si tratta di un 22enne del posto che, secondo quanto si è appreso, soffrirebbe di gravi problemi di natura psichiatrica, al momento in stato di fermo. Stando a quanto sarebbe stato accertato dagli investigatori dell'Arma, il giovane, nel corso di una discussione verbale scoppiata per futili motivi, avrebbe sferrato alcuni fendenti con un'arma da taglio contro l'anziano pensionato provocandone la morte. La vittima sarebbe stata raggiunta nella parte alta del corpo e agli arti superiori causandone il decesso pressoché immediato per via della forte emorragia. Il delitto è avvenuto all'interno di un'abitazione nel quartiere della case popolari di Bianco. L'autore del delitto è stato subito identificato e posto in stato di fermo. rimangono ancora da chiarire alcuni contorni. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Bianco, coordinati dalla Procura di Locri.