La Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria ha confermato gli ergastoli per Antonio Napoli e Francesco Napoli già emessi in primo grado, ma ha respinto quello di Domenico Napoli

La Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria ha confermato gli ergastoli per Antonio e Francesco Napoli, ritenuti responsabili dell'omicidio di Fabrizio Pioli, ucciso perché accusato di avere avuto una relazione extraconiugale con la figlia di Napoli, Simona, già sposata e madre di un bambino.



Non è stata accolta, invece, la richiesta di ergastolo nei confronti del figlio di Antonio Napoli, Domenico napoli, condannato a 13 anni e 4 mesi di reclusione. Confermata l'assoluzione per Rosina Napoli. Antonio Napoli si consegnerà alla giustizia a poche settimane dall'inizio del processo in Assise, nel 2013 e sarà sempre lui a fornire indicazioni precise per il ritrovamento del cadavere nascosto nelle campagne di Rosarno.