In casa anche la figlia 18enne rimasta illesa. Sul posto carabinieri e il 118 che ha cercato invano di rianimare l’uomo

Omicidio suicidio a Montalto Scalo, via Volta, nel Cosentino. Un uomo, Giovanni Petrasso, 53 anni, agente di polizia penitenziaria, ha prima sparato alla moglie Maria Grazia Russo, 48 anni, uccidendola. Poi avrebbe rivolto la pistola verso se stesso togliendosi la vita. Presente in casa anche la figlia 18enne in rimasta illesa.

Secondo una prima sommaria ricostruzione l'uomo al culmine di una lite avrebbe sparato alla moglie. Avrebbe poi detto alla figlia di chiudersi in camera. Infine si sarebbe tolto la vita. La coppia aveva anche un altro figlio 26enne impiegato all'Aeroporto di Pisa.

Sul posto i carabinieri della Stazione di Montalto, della Compagnia di Rende e del Nucleo Investigativo. Presenti anche i sanitari del 118 che hanno tentato, invano, di rianimare l'uomo, e il pm di turno Bruno Tridico.