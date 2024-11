VIDEO | L’uomo 83enne avrebbe ucciso la donna e poi si sarebbe impiccato . Sul posto i carabinieri della compagnia di Vibo e il personale del 118. I corpi della coppia ritrovati in località Armeria

Omicidio-suicidio stasera nella frazione Paravati di Mileto, nel Vibonese. Un uomo di 83 anni, Saverio Milidoni, ha ucciso la moglie, Concetta Furci, di 82, e si è poi tolto la vita impiccandosi ad un albero. Non è stato ancora accertato come l'uomo abbia ucciso la moglie. I cadaveri della coppia ritrovati nelle campagne della frazione, in località Armeria. Ad allertare le forze dell'ordine un passante.

Le indagini vengono condotte dai carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia, agli ordini del capitano Piermarco Borettaz. Sul posto anche il personale del 118 e il medico legale Katiuscia Bisogni.