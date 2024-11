Una sequenza preoccupante di furti ha colpito le scuole superiori di Corigliano Rossano, con un particolare focus sui laboratori di informatica. L'ultimo episodio, avvenuto nelle ultime ore, ha visto la sottrazione di dieci computer di ultima generazione durante la notte tra domenica e lunedì.

Il sistema di videosorveglianza è riuscito a immortalare i malviventi, anche se il loro volto era coperto da passamontagna, rendendo difficile l'identificazione. La banda sembra agire con un modus operandi comune, mirando principalmente ai laboratori di informatica all'interno delle istituzioni scolastiche. Il fenomeno non sembra limitato a una specifica area, con scuole bersagliate sia nell'area urbana di Corigliano che in quella di Rossano. L'ampiezza geografica indica una pianificazione attenta da parte dei responsabili, che hanno messo a segno furti in diversi istituti.

I vertici delle istituzioni scolastiche hanno presentato le denunce e sono in attesa dei primi interventi per contrastare questa ondata di furti. La comunità educativa è in allarme per la sicurezza delle strutture scolastiche e per il possibile impatto sulle attività didattiche.

Le scuole coinvolte stanno collaborando strettamente con le forze dell'ordine per identificare e fermare i responsabili di questi atti criminali. La situazione richiede un'immediata attenzione e azione coordinata per proteggere il patrimonio scolastico e garantire un ambiente sicuro per gli studenti e il personale. Il dibattito sulla sicurezza nelle scuole si fa sempre più urgente, con la necessità di implementare misure preventive e tecnologiche per contrastare efficacemente il dilagare di tali attività criminali.