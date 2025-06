Un operaio di 60 anni è deceduto mentre svolgeva attività di manutenzione al depuratore di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. Si tratta di Antonio Demasi, impiegato di una società che aveva ottenuto l’affidamento del servizio dal gestore dell’impianto di depurazione comunale.

Da quanto è stato possibile apprendere, il decesso sarebbe avvenuto nella tarda mattinata o nel primo pomeriggio di mercoledì scorso ma il rinvenimento è avvenuto soltanto nella serata.

I familiari preoccupati per non averlo visto ancora rientrare sono infatti andati a cercarlo direttamente all’impianto dove svolgeva l’attività di manutenzione. Secondo una prima ricostruzione, l’operaio potrebbe essere caduto da una scala e deceduto a causa dell’impatto col suolo. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Soverato, ulteriori accertamenti sono affidati allo Spisal. La salma è adesso a disposizione dell’autorità giudiziaria.

È intervenuto il segretario generale della Cgil Area Vasta, Enzo Scalese che ha dichiarato: «Non è solo una fatalità: è il risultato di una cultura ancora troppo debole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di una gestione organizzativa che spesso non tiene conto dei rischi reali, della tendenza a considerare la sicurezza un costo e non un diritto. Quando un lavoratore viene lasciato da solo ad operare in simili condizioni, il sistema ha già fallito» sono le parole del sindacalista.

«Come Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo esprimiamo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Antonio, ma non possiamo limitarci al solo sentimento. Serve un salto di qualità nelle politiche pubbliche e nelle prassi aziendali in materia di sicurezza: la prevenzione deve diventare parte strutturale dell’organizzazione del lavoro, soprattutto nei servizi pubblici gestiti in appalto o affidati a imprese esterne».