Incidente sul lavoro a Capo Vaticano. Per cause ancora in corso di accertamento, un operaio di Zungri, P.F., di 39 anni, è stato colpito da una trave in testa mentre stava scaricando del materiale da costruzione vicino ad un ristorante-pizzeria. Immediati i soccorsi, ma attesa la gravità del trauma cranico è stato richiesto l’intervento di un elisoccorso che ha trasferito l’operaio all’ospedale di Catanzaro per le cure del caso. Il ferito è cosciente e non dovrebbe essere in pericolo di vita.