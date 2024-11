Uno spacciatore colto in flagrante dagli agenti. Denunciata una persona che deteneva marijuana nel proprio appartamento

Il personale della squadra mobile, della divisione anticrimine, della polizia scientifica e dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Cosenza, ha effettuato nella giornata di giovedì 6 luglio, il servizio integrato di controllo del territorio “focus ‘ndrangheta” ad “Alto Impatto”, organizzato in sede di tavolo tecnico. Il dispositivo, effettuato con l’ausilio di unità operative del reparto cinofili della polizia di Vibo Valentia, del reparto prevenzione crimine Calabria Settentrionale, di una unità del reparto mobile di Reggio Calabria, prevede anche dei servizi coordinati di controllo del territorio in funzione antirapina, controlli a locali pubblici. L’attenzione delle forze dell’ordine si è concentrata nella zona di Piazza Santa Teresa e di altre arre limitrofe, interessate dalla movida notturna.

Colto in flagranza di reato uno spacciatore di marijuana

Nel corso delle verifiche è stato arrestato in flagranza Antonio Ippolito De Rose, 21 anni, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il ragazzo, sorpreso dagli agenti mentre si era appartato con alcuni giovani, subito fuggiti alla vista delle uniformi, è stato bloccato e perquisito. Nel borsello in suo possesso veniva rinvenuta marijuana già accuratamente confezionata in dosi pronte allo spaccio insieme ad una cospicua somma di denaro.

Identificate più di duecento persone

Nel complesso sono stati effettuati 14 posti di controllo; identificate 230 persone, delle quali 52 con precedenti di polizia; verificati 65 veicoli; controllate 54 persone sottoposte agli obblighi di legge. Effettuate anche alcune perquisizioni domiciliari. In una di queste sono state rinvenute all’interno di un appartamento tre piante di marijuana, altra sostanza analoga pronta al confezionamento, un bilancino di precisione e semi di canapa indiana accuratamente conservati in scatoline di plastica occultate sopra un armadio. Il proprietario è stato denunciato.

Salvatore Bruno