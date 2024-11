L’uomo di 57 anni si è consegnato presso il commissariato di Lamezia Terme

Operazione Andromeda: Si è costituito Santo Iannazzo, 57 anni, presso il commissariato di Lamezia Terme. Ad accompagnarlo il difensore di fiducia, l’avvocato Renzo Andricciola. L’uomo era ricercato nell’ambito dell’operazione Andromeda, indagato per estorsione aggravata dal metodono mafioso. Secondo l’avvocato difensore, Santo Iannazzo era sfuggito al fermo solo perché impegnato all’estero per questioni lavorative. L’uomo è stato tradotto ai domiciliari, come disposto dall’autorità giudiziaria.