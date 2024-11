A scoprirli la Guardia di Finanza di Sibari e la capitaneria di porto di Corigliano Calabro.

Cosenza - La Calabria si conferma crocevia del traffico di stupefacenti. Questa volta l'attenzione degli investigatori non si concentra a Gioia Tauro. Settanta chilogrammi di marijuana infatti sono stati sequestrati nel corso di una operazione congiunta della Guardia di Finanza di Sibari e della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro. Durante i controlli in mare, a mezzo miglio dalla costa, finanzieri e personale della Capitaneria hanno recuperato un voluminoso involucro con all'interno dieci panetti di marijuana per complessivi settanta chili. (tf)