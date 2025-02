Nelle prime ore del mattino, la Polizia di Stato ha eseguito tre arresti tra Castrovillari e Cassano All’Ionio nell’ambito di un’inchiesta per estorsione aggravata dal metodo mafioso. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Catanzaro, ha coinvolto la Squadra Mobile di Cosenza e il Commissariato di Castrovillari.

L’ordinanza cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Catanzaro, è scaturita da un’indagine approfondita che ha evidenziato gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati. Secondo gli inquirenti, le persone arrestate sarebbero responsabili di plurime richieste estorsive ai danni di commercianti e imprenditori locali, alcune delle quali rimaste allo stadio di tentativo.

Le investigazioni si sono sviluppate attraverso un’attenta attività sul campo, che ha permesso di raccogliere elementi utili anche grazie alla collaborazione delle vittime. Diverse persone hanno scelto di denunciare e riconoscere gli autori delle richieste di denaro, supportando così l’inchiesta.

Nell’ordinanza è stata evidenziata la pericolosità del gruppo, con un radicamento nel territorio e modalità operative tipicamente mafiose. Per gli indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Le indagini proseguono per delineare eventuali ulteriori responsabilità e collegamenti con altre attività criminali nella zona.