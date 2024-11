La Dda invoca il processo per gli affiliati al clan Torcasio- Cerra- Gualteri, accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione e rapina.

Estorsioni a decine di esercizi commerciali, richieste di denaro ed acquisti a cifre simboliche o scontate fino al 50% . Nei casi più gravi la cosca imponeva l'assunzione di familiari o favoreggiatori . Con le accuse di associazione a delinquere di stampo mafioso, rapina ed estorsione, il sostituto procuratore della Dda di Catanzaro Elio Romano ha chiesto 44 rinvii a giudizio a carico di affiliati al clan Torcasio-Cerra-Gualtieri, raggiunti tra maggio e ottobre dello scorso anno da un'ordinanza cautelare nell'ambito due tronconi della maxi operazione Chimera. I promotori, direttori e organizzatori della cosca, "da anni contrapposta in una faida al clan dei Giampà sarebbero , secondo le ipotesi di accusa, il capo storico della consorteria criminale Nino Cerra, che insieme alla sorella Teresa, a Vincenzo e Pasquale Torcasio, e a Cesare e Antonio Gualtieri, avrebbero tenuto le redini della cosca lametina."Chimera" ricostruisce lo scenario criminale della cosca "Cerra – Torcasio" un tempo, autonoma e poi alleata con quella dei Giampà, ed alla quale, in epoca successiva alla scissione, si è avvicinata la famiglia "Gualtieri" che fino al 1992 non era inserita nel contesto mafioso come famiglia autonoma o aggregata ad altre consorterie criminali lametine. Chimera, infatti, ricostruisce lo scenario "storico – criminale" del clan mafioso "Cerra – Torcasio – Gualtieri", che dopo la disarticolazione delle "cosca Giampà", con le operazione "Medusa" e "Perseo", approfittando "del declino dei Giampà risultava essere l'unica cosca delinquenziale operante a Lamezia Terme .



I nomi



CERRA Nino: inteso «il vecchio" e «Zu' Nino" Cerra TeresinamCerra Pasquale, alias "Ciancimino" Cerra ,Luca Torcasio Vincenzo Torcasio, Alessandro, cl. 86 Torcasio, Rita Torcasio , Angela?Torcasio, Pasquale, inteso "Carro' " e "Cicciobello" Tropea Francesco?Torcasio, Angelina Gualtieri, Emilio Francesco, alias "cinque lire", "U' russu"?Gualtieri, Maria Gualtieri, Cesare Gualtieri, alias "U' Bruttu", "U' Pazzu", Nicola Gualtieri, inteso "Bomboletta" Antonia Gualtieri, intesa "Antonella",Peppino Festante , Lucia Vaccaro, Ottorino Ranieri, Aurora Ranieri, Gennaro Muraca, Antonio Villella, inteso "Crozza", Giuseppe Gullo, Pasquale Carnovale, Paolo Paone, Antonio Paradiso, alias Zu' Toto", Gaetano ?Larosa, Nino Cerra, 24 anni, Angelo Francesco Paradiso, inteso "Ciccio e Ciccuzzu", Pasquale Torcasio 45enne, Domenco Torcasio, inteso "u' Mongolo", Mico e Micariellu", Giovanni Torcasio, inteso "U' Craparu", "padre di Vincenzo", Federico Gualtieri, inteso "u' Zuppariellu", Antonio Gualtieri, Francesco Gualtieri, Cesare Gualtieri, Nicola Gualtieri, Giuseppe Ranieri, Luciano Cimino, Giancarlo Chirumbolo, Massimo Crepella, Giancarlo Puzzo, Alessandro Durante e Giuseppe Vecchi.



Gabriella Passariello