Al termine di un'attività di perquisizione e controllo su tutto il territorio, il nucleo investigativo, Compagnia dei carabinieri di Vibo Valentia e stazione di Briatico ha tratto in arresto Nino Accorinti, sfuggito agli arresti del 20 Aprile. L'uomo, classe 56, considerato al vertice dell'omonima cosca, si trovava in un appartamento di sua proprietà in contrasa Solaro nel piccolo centro della costa vibonese. Al momento dell'irruzione delle forze dell'ordine, avvenuta intorno alle 20.00, si trovava in compagnia della moglie e delle due figlie maggiorenni. Non ha opposto resistenza.