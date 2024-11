Ventuno gli indagati a vario titolo per corruzione, peculato, abuso d’ufficio, varie forme di concussione e falso. La società aeroportuale, la Regione e il Comune di Lamezia saranno parte civile

La bufera giudiziaria che scosse le fondamenta della società aeroportuale avvenne nel 2017 ma la prima udienza preliminare del processo Eumenidi si è tenuta soltanto oggi. A causa, infatti, di ripetuti rinvii, solo ora il processo ha preso il via con la costituzione delle parti.

La Sacal ha depositato la richiesta di costituzione di parte civile, così come la Regione e il Comune di Lamezia Terme. Diversi i reati contestati a vario titolo ai 21 indagati: corruzione, peculato, abuso d’ufficio, varie forme di concussione e falso. Ad agire il Nucleo Mobile del Gruppo della Guardia di Finanza di Lamezia Terme e della Polizia di Frontiera di stanza allo scalo.Dopo l'avviso di conclusione indagini, il Procuratore di Lamezia Terme Salvatore Curcio ed i sostituti Marta Agostini e Giulia Maria Scavello, avevano chiesto il rinvio a giudizio per 21 indagati. Tra questi figure apicali della società aeroportuale come l’ex presidente Massimo Colosimo, l’ex direttore generale Pierluigi Mancuso e la dirigente dell’ufficio legale e affari generale, Ester Michienzi.

Coinvolti nell’indagine anche la direttrice del centro per l’impiego di Lamezia Terme Angela Astorino, l'allora presidente della Provincia Enzo Bruno e l’ex sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro. Gli altri indagati sono Sabrina Mileto, Luigi Silipo, Giuseppe Gatto, Floriano Noto, Giuseppe Vincenzo Mancuso, Giuseppe Mancini, Floriano Siniscalco, Emanuele Ionà, Francesco Buffone, Bruno Vincenzo Scalzo, Gianpaolo Bevilacqua, Marcello Mendicino, Pasquale Clericò, Ferdinando Saracco e Pasquale Torquato.

