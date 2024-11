Destinatario del provvedimento Giuseppe Chirico. Attraverso di lui la criminalità organizzata si sarebbe inserita nel mercato della grande distribuzione dei prodotti alimentari

Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria - Direzione Distrettuale Antimafia, le Fiamme Gialle calabresi del locale Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito, nelle province di Reggio Calabria e Cosenza, un provvedimento emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria con il quale è stata disposta, nei confronti di Giuseppe Chirico - imprenditore operante nel settore della grande distribuzione alimentare - l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro di un ingente patrimonio, stimato in circa 19 milioni di euro.

Tale provvedimento si fonda sulle risultanze delle attività investigative condotte dal Gruppo della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, nell’ambito dell’operazione “Fata Morgana”, concluse con l’esecuzione, nel mese di maggio 2016, di provvedimenti restrittivi personali nei confronti di 9 persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, turbata libertà degli incanti, trasferimento fraudolento di valori, tutti aggravati dall’art. 7 L. 203/91.



“Imprenditore espressione della ‘ndrangheta nel settore della grande distribuzione alimentare”

Tra i destinatari di tale provvedimento, vi era anche Giuseppe Chirico, noto imprenditore reggino, attraverso il quale la criminalità organizzata si è inserita nel mercato della grande distribuzione dei prodotti alimentari. In tale contesto, l’imprenditore è stato indagato - unitamente a Emilio Angelo Frascati, Antonio Marra, Natale Saraceno, Domenico Marcianò, - per aver preso parte “… all’associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria in cui è stabilmente radicata, ma anche sul restante territorio nazionale ed all’estero …”, ed in particolare “… per essersi posto quale imprenditore espressione della ‘ndrangheta nel settore della grande distribuzione alimentare, usufruendo, in particolare, del costante e continuativo appoggio delle cosche Tegano e di quella ramificazione della cosca Condello, operante nel quartiere di Gallico, già facente riferimento al defunto Chirico Domenico Consolato, per poi ampliare i propri interessi e proiezioni anche fuori dal quartiere di Gallico e dello stretto ambito commerciale, infiltrandosi nelle settore delle aste immobiliari …Con l’aggravante dell’utilizzare i proventi dell’attività delittuosa per finanziare le attività economiche di cui gli associati intendevano assumere e/o mantenere il controllo”.



Il ruolo di Giuseppe Chirico

Sulla base delle indagini svolte, è emerso che l'avvocato Paolo Romeo si metteva in contatto con Emilio Angelo Frascati (imprenditore rivale a Chirico Giuseppe), concordando il patto che prevedeva la rinuncia da parte di quest’ultimo ai diritti di prelazione sugli spazi commerciali della Perla dello stretto, nella titolarità dell'imprenditore Antonino Miceli e del figlio Andrea, a vantaggio di Chirico. In cambio, quest'ultimo rinunciava alle chance di aggiudicazione di alcuni rami d'azienda ex GDM Spa, sui quali era in corso la procedura di amministrazione per le grandi imprese in crisi, revocando le offerte già presentate agli incanti pubblici indetti dal Commissario giudiziale Parrinello Marcello e dall'amministrazione giudiziaria dei beni in sequestro della Sl.CA Srl (impresa nella 2 disponibilità del già noto Rechichi Giuseppe Rocco Giovanni, sottoposta a sequestro preventivo), in ordine all'affitto del magazzino sito lungo la SS 106 nella parte sud del Comune di Reggio Calabria, su cui già la GDM Spa vantava un diritto di locazione. Romeo Paolo, per mantenere fede ai patti, dava disposizioni a Chirico di predisporre subito le revoche predette e l'imprenditore vi dava celere esecuzione.



Il Chirico, inoltre, teneva a propria disposizione Marciano’ Domenico, uomo dell'ala militare della consorteria Condello operante nel quartiere di Gallico, anch’egli indagato nell’ambito dell’Operazione “Fata Morgana”.





Altra vicenda, con la quale viene fatto risalire il ruolo di Chirico Giuseppe nel contesto della locale criminale sin dal 2008, è quella tratta dalle dichiarazioni acquisite da un'altra imprenditrice operante nello stesso settore del proposto, Latella Brunella, la quale all'inizio degli anni 2000 aveva avviato numerosi supermercati in Reggio Calabria con il marchio "Doc market’s" sino a quando l'asfissiante pressione della 'ndrangheta non aveva condotto al fallimento di siffatta impresa commerciale. ""La donna riferiva di essersi aggiudicata - tramite 'Fineco Leasing" che agiva per persona da nominare - l'acquisto all'asta giudiziaria, all’esito di una procedura esecutiva, degli immobili in cui esercitava, nel quartiere di Gallico, la sua attività commerciale. Nell'occasione, la Latella era stata raggiunta da Pellicano Giovanni - di recente tratto in arresto, quale dirigente della cosca Tegano, '' - il quale le aveva implicitamente imposto di astenersi dal perpetuare la sua manifestazione d'interesse e di tutelare i diritti derivanti dall'aggiudicazione di quell'immobile, atteso, come avrebbe dovuto esserle ben noto, che Chirico Giuseppe, vantasse prelazioni criminali sullo stesso”.



I beni sequestrati

Le indagini si sono poi concentrate sulla ricostruzione della capacità reddituale e del complesso dei beni di cui Chirico Giuseppe e il suo nucleo familiare sono risultati poter disporre, direttamente o indirettamente, accertando, non solo la sproporzione esistente tra il profilo reddituale e quello patrimoniale, ma, soprattutto, il ruolo di imprenditore “mafioso” che lo stesso ha rivestito nel tempo, quanto meno a far data dal 2008, tanto da poter sostenere che il patrimonio accumulato altro non sia che il frutto o il reimpiego dei proventi di attività illecite.

Nel contesto in esame, è emerso che il Chirico Giuseppe ha posto in essere condotte volte ad alterare il sano mercato economico del territorio reggino favorendo la criminalità organizzata, avvalendosi della “SO.RA.L. S.A.S.”, società di cui era socio e amministratore, indicata quale “ditta di riferimento”, e pertanto da considerarsi “impresa mafiosa” i cui proventi reddituali sono da considerare illecitamente percepiti.



Alla luce di tali risultanze, su richiesta della stessa Direzione Distrettuale Antimafia, la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria ha disposto, con l’odierno provvedimento, il sequestro di prevenzione del patrimonio costituito dai seguenti beni mobili, immobili, imprese e relativi compendi aziendali:



a. SO.R.AL. - SOCIETÀ REGGINA ALIMENTARI DI CHIRICO GIUSEPPE E C. - S.A.S.”, esercente l’attività di “Ipermercati”, comprensiva del compendio aziendale (capitale sociale, partecipazioni, 3 unità locali, 25 immobili, 3 automezzi), nonché conti correnti, libretti di deposito al portatore o nominativi, contratti di acquisto di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, intestati presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali P.T., società assicurative, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, comunque riconducibili alla società;

b. un terreno, un’autovettura, polizze assicurative, fondi comuni di investimento, depositi titoli del valore complessivo pari a € 671.738,48 intestati al proposto e/o ai componenti il proprio nucleo familiare;

c. conti correnti, libretti di deposito al portatore o nominativi, contratti di acquisto di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, intestati presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali P.T., società assicurative, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, comunque riconducibili al proposto e ai componenti il proprio nucleo familiare, aventi saldo attivo superiore a € 1.000,00.