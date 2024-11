«Leonardo Sacco è libero. Lo ha appena scarcerato la Corte d’Appello di Catanzaro che ha ritenuto insussistenti le esigenze cautelari che fino a questo momento avevano causato la sua detenzione, per giunta al 41 bis. Questo è l’effetto della difesa svolta nel giudizio e della recente sentenza della Corte di Cassazione». A darne notizia gli avvocati Emilio Siviero e Francesco Verri

«La Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna per tutte le malversazioni inflitta a Sacco e con rinvio la condanna rispetto al ruolo di organizzatore della presunta associazione mafiosa contestata, alle aggravanti di cui rispondeva e a una truffa. Sacco non ha fatto commenti. Ha solo voluto ringraziare la sua famiglia e gli avvocati che si sono battuti per sei anni per ottenere questo risultato».