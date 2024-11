In una conversazione tra Filippo Chirico e una donna con cui è in confidenza, l’uomo della cosca Libri rivela ruoli e riti della

«A Reggio contano i segreti». È questa la frase più in voga nelle ultime ore, successive all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare “Mamma Santissima”. A pronunciarla non è un uomo qualunque, ma Filippo Chirico, soggetto di vertice della cosca Libri, genero di Pasquale Libri, mentre chiacchiera con una donna con cui è in particolare confidenza. Si coglie come l'odierna inchiesta abbia svelato per la prima volta cosa davvero sia questa Santa di cui tanti parlano ormai da anni. Vi proponiamo uno stralcio significativo dell'intercettazione, da cui si evince pure come fu proprio l'avvocato Giorgio De Stefano a volere tutto ciò.

DONNA: che cosa è la Santa?...?

CHIRICO: la cosa più grande dello "sgarrista"...?

DONNA: e lo sgarrista che fa?...?

CHIRICO: lo sgarrista... per essere capo società devi essere almeno completo... completo bisogna avere queste tre cariche... picciotto... camorrista e sgarrista... e sei completo... può fare il capo società sennò...no?

DONNA: picciotto... camorrista e sgarrista... che differenza c'è tra camorrista e sgarrista?...?

CHIRICO: il picciotto è picciotto... base criminale, giovane...?

DONNA: non si chiamano ...(inc.)... no??

CHIRICO: giovane... non è il reato...?

DONNA: niente...?

CHIRICO: poi comincia a fare qualcosa di più eh... importante... gli dai la camorra... c'è la camorra normale e la camorra di ...(inc.)... e poi c'è lo sgarro... lo sgarro poi è completo...

DONNA: chi è lo sgarro?...

CHIRICO: è per una cosa dopo il camorrista... ancora più alta...?

DONNA: si ma che si intende per essere più alta... che gesto devi fare?...?

CHIRICO: niente... nell'arco degli anni, diciamo no... dice "diamogli lo sgarro a questo... a questo "cristiano" che se lo merita per dire... lo portiamo più avanti così può fare il capo società... il capo locale"... fu?

DONNA: ah... una... una promozione...?

CHIRICO: che può fare queste cariche no.... e poi ci sono un sacco di cose...regionali... mondiali... queste non le sanno tutti ...e neanche loro sapevano queste cose... tutti tutti non li sanno... sono arrivati fino ad un certo punto...poi basta... in effetti sapevano dell'Australia, dell'America... che c'erano varie cose, le sanno queste cose ormai... ...(inc.)... questa, l'ultima operazione del R.O.N.O, che sapevano i cazzi di tutti... e i cazzi ...(inc.).... però c'è un'altra cosa ancora che non la sanno nemmeno loro... qua a Reggio contano i... i Segreti... Giorgio DE STEFANO gliel'ha calata la questione... sei, sette... erano in totale ...(inc.)... il coso è di sette...?

DONNA: se ne...(inc.)... sette?

CHIRICO: ma uno queste cose dai giornali... le hanno scritte tutti i giornali... io ora... mi sono fatto qualcosa dai giornali... ti leggi là c'è tutte cose... se tu prendi Calabria Ora, ti porta tutto... guarda i termini, tutte cose... uno legge e se li e li impara da là... non c'è bisogno neanche di scomporsi (ride)... parola d'onore, cose assurde... io le ho lette su Calabria Ora, tutte queste cose... ho visto che hanno arrestato, per esempio, che hanno arrestato gli ultimi pochi ce... ultimi... parola d'onore... che quello c'era uno che ha fatto sopra la macchina... Calabria Ora lo riporta... dice che sulla macchina se li ripassava... doveva andare a fare la cosa... e aveva il libretto e faceva... ah... solo... ah, "li so tutte queste cose... ah (inc.)...! e se li ripeteva sulla macchina... ...(inc.)... e se le rivedeva, ah Calabria Ora le riporta tutte queste cose... ti rendi conto amore?...

Cons. Min.