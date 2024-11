Sigilli a società, ditte individuali, beni immobili e mobili per un valore complessivo di 10 milioni di euro riconducibili a undici indagati fermati nel corso dell’operazione odierna

La sintesi degli elementi raccolti nel corso delle indagini a carico di undici indagati ha permesso di identificare una serie di società, ditte individuali, beni immobili e mobili, riconducibili agli stessi e strumentali alla realizzazione dei reati contestati o comunque, da ritenersi prezzo, prodotto o profitto degli stessi. Questo ha portato al sequestro preventivo d’urgenza dei seguenti beni e società e dei relativi patrimoni aziendali (beni mobili ed immobili, crediti, articoli risultanti dall’inventario, beni strumentali, denominazione aziendale, avviamento, conti correnti, nonché tutte le licenze e/o autorizzazioni all’esercizio dell’attività commerciale concesse dalle Autorità competenti):

• Ge.Tra.L. Società Cooperativa esercente l’attività di trasporto ed autotrasporto di persone e/o merci per conto proprio o di terzi, con sede in Rosarno e sede secondaria in Forlimpopoli (FO), nella reale disponibilità di Marcello Pesce, Rocco Pesce, Filippo Scordino e Rocco Rachele;



• Ditta Individuale di Mediazione nei Trasporti di Filippo Scordino con sede in Rosarno;



• Azienda Agricola Le Tre Stagioni Srl di MORILLO VELAZQUEZ Joel, con sede in San Ferdinando (RC) e sede secondaria a Ferrara (FE), esercente il commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi (nella sede di Ferrara), la lavorazione, il confezionamento, la produzione, la trasformazione e la commercializzazione, sia all’ingrosso che al dettaglio di prodotti alimentari (nella sede principale) nella reale disponibilità di PESCE Marcello e PESCE Rocco;



• Azienda Agricola di PESCE Rocco, esercente l’attività di coltivazione di agrumi, con sede legale in Rosarno;



• Ditta Individuale di trasporto merci su gomma Di Giuseppe Nicolaci, con sede in Rosarno ed i trattori stradali e semirimorchi intestati a NICOLACI Giuseppe: 6 semirimorchi, 3 trattori stradali e 1 autocarro targato, riconducibili a PESCE Antonino classe 1982;



• S&T Logistic Srl di STILO Nicola con sede legale in Rosarno, esercente attività di trasporto merci in conto proprio ed in conto terzi, nella reale disponibilità di STILO Bruno e SCORDINO Filippo;



• Regina Trasporti Srl, di DEMASI Gessica e DEMASI Francesco, con sede legale in Rizziconi, esercente l’attività di trasporto merci su strada - compresi 2 trattori stradali, nella reale disponibilità di STRAPUTICARI Vincenzo, STILO Bruno e SCORDINO Filippo;



• Trans-Log Trasporti Nazionali e Internazionali di ARMELI Rosario, con sede legale in Rosarno (RC) e sede secondaria in Ferrara (FE), nella reale disponibilità di PESCE Marcello, PESCE Rocco, SCORDINO Filippo e STILO Bruno;



• Trattori stradali e semirimorchi intestati a TRIPODI Giuseppe: 5 semirimorchi, 5 trattori stradali, nella reale disponibilità di PESCE Marcello, PESCE Rocco, SCORDINO Filippo e STILO Bruno.

Il valore dei beni sottoposti al sequestro - eseguito anche dal personale della Polizia di Stato in servizio alla Divisione Anticrimine della Questura di Reggio Calabria - ammonta a circa 10 milioni di euro.