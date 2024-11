I militari del militari del Nucleo Investigativo di Vibo Valentia hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Caterina Caglioti, considerata esponente della cosca ‘Patania’

Stefanaconi (VV) - I militari del militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Vibo Valentia hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per "associazione per delinquere di stampo mafioso" a carico di Caglioti Caterina, trentatreenne di Stefanaconi (VV) con precedenti di polizia, ritenuta esponente di spicco della ‘ndrina "Patania" operante nel medesimo Centro.

Il provvedimento eseguito nella serata di ieri scaturisce dal ricorso presentato dalla DDA di Catanzaro contro le decisioni assunte dal Gip del Tribunale di Catanzaro che, nell’ambito dell’ Operazione "Romanzo Criminale" non aveva riconosciuto la sussistenza della gravità indiziaria in relazione alle fattispecie contestate dalla DDA alla Caglioti.

L'arrestata, in particolare, secondo la ricostruzione investigativa fornita dagli inquirenti, sarebbe risultata perfettamente inserita all'interno della cennata consorteria criminale stefanaconese ed avrebbe partecipato anche, fra l'altro, ad importanti consessi malavitosi tenutisi in relazione alla commissione di gravi fatti di sangue avvenuti nel contesto della faida consumatasi nel vibonese tra il settembre 2011 ed il luglio 2012.