Sei anni e 9 mesi di reclusione per don Salvatore Santaguida, ex parroco di Stefanaconi, ed attualmente a Pizzo, e 15 anni di carcere per Sebastiano Cannizzaro, ex maresciallo dei carabinieri alla guida della Stazione di Sant’Onofrio. Queste le richieste di pena formulate dal pm della Dda di Catanzaro, Andrea Mancuso, al termine della requisitoria dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia.

Si tratta dello stralcio del processo nato dall’operazione antimafia denominata “Romanzo criminale” contro il clan Patania di Stefanaconi che, per quanto riguarda il troncone principale, si è già concluso con pesanti condanne. Concorso esterno in associazione mafiosa, la principale accusa mossa ai due imputati. Per don Salvatore Santaguida la richiesta del pm tiene conto delle attenuanti generiche, nei confronti Sebastiano Cannizzaro il pm ha invece invocato la condanna senza il riconoscimento delle attenuanti generiche.

