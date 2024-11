All’indomani del blitz anti-droga, nuova operazione dei carabinieri in località Caronte. Scoperto il deposito della sostanza stupefacente

LAMEZIA TERME - Quattro kg di marijuana nascosti dentro alcuni bidoni di plastica interrati in una cava in località Caronte nei pressi di Lamezia Terme. E’ quanto scoperto dai carabinieri in un terreno gestito da due fratelli, Francesco e Giuseppe Parisi, arrestati nell’ambito dell’operazione “Spare Tyre”. Quella odierna è quindi una costola della più ampia e dettagliata inchiesta condotta dal nucleo investigativo dei carabinieri di Catanzaro e dal comando di Lamezia Terme.

Sottosequestro. Secondo le indagini la cava era stata trasformata in un deposito di marijuana, utilizzato come punto di smistamento e base logistica per tutti i soggetti finiti nella rete dei carabinieri nell’ambito dell’indagine che ieri ha portato all’arresto di ben dodici persone. I militari ritengono di aver smantellato una banda dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti a Lamezia e nell’area del Reventino. La cava in questione è ora sottoposta a sequestro.