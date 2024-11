Nella giornata di ieri, a Cortale, militari della Compagnia Carabinieri di Girifalco, hanno dato esecuzione ad ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme - Ufficio Gip, a carico di Francesco Scalfaro, già sindaco del Comune di Cortale, attualmente sospeso dall'incarico.



Il provvedimento si inquadra nell'iter giudiziario avviatosi con l'Operazione "Via col vento" eseguita dai Carabinieri e diretta dalla DDA di Reggio Calabria, lo scorso 12 luglio. Dopo l'interrogatorio di garanzia del Gip, la Procura di Lamezia Terme ha avanzato richiesta di rinnovo della misura cautelare al Tribunale competente per giurisdizione che si è espresso confermando la misura in atto.