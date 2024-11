La segnalazione partita dai docenti dell’Istituto “Gravina” di Crotone. Indagini in corso

Su segnalazione di alcuni docenti dell’Istituto primario “Gravina” di Crotone, è stato rinvenuto un manufatto esplosivo artigianale, posto all’esterno del muro perimetrale scolastico, sotto una pensilina della fermata autobus.Gli operatori della Polizia di Stato intervenuti, hanno messo in sicurezza l’area, in attesa del successivo intervento di personale del Nucleo regionale artificieri della Questura di Catanzaro.

Successivamente all’avviso alla competente autorità giudiziaria, gli artificieri hanno provveduto alla rimozione e brillamento del manufatto esplosivo, verosimilmente destinato alla celebrazione delle passate festività. Sono in corso indagini per far luce sull’accaduto e identificare i responsabili.