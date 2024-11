Le attività sono state condotte da Guardia di finanza e Carabinieri. Il ritrovamento in un’area coperta da fitta vegetazione

I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Vibo Valentia hanno dato corso ad un’attività di controllo economico del territorio, con particolare riguardo al contrasto dei traffici illeciti nel Comune di Vibo Valentia che, dopo ore di perlustrazione, ha consentito di individuare, ben nascosto fra la fitta vegetazione, un recipiente contenente un ordigno esplosivo artigianale, una pistola industriale ed una pistola artigianale.

A poca distanza dalle armi, inoltre, i finanzieri hanno rinvenuto, ben occultate anch’esse dalla vegetazione, due autovetture rubate recentemente. Immediate le operazioni di perquisizione, che hanno visto impegnati, in sinergia con le fiamme gialle, i militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti al Comando Provinciale di Vibo Valentia, al Comando Compagnia di Vibo Valentia, al Nucleo Cinofili di Vibo Valentia ed al Team Artificieri del Comando Provinciale di Catanzaro.

La preziosa sinergia ha permesso il setaccio sistematico dell’area di interesse, mentre la competenza del Team Artificieri ha consentito la messa in sicurezza dell’ordigno, assimilabile, a tutti gli effetti, ad un congegno bellico ad alto potenziale esplodente, fatto brillare sul posto. L’attività testimonia l’impegno della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri, nonché la proficua collaborazione delle Forze di Polizia e dell’Autorità Giudiziaria in un territorio a forte infiltrazione criminale come quello vibonese.