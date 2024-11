Un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere davanti ai cancelli di una ditta di trasporti, nella zona di Maierato. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri. Sul posto, per i rilievi del caso e l'avvio delle indagini, si sono portati i carabinieri della locale stazione. La ditta oggetto di quella che sembra una chiara intimidazione è la De Renzo Trasporti. La deflagrazione della bomba carta ha provocato danni in particolare al cancello di ingresso del piazzale. I militari, dopo avere sentito il titolare dell'azienda, hanno visionato le telecamere di videosorveglianza in cerca di indizi che possano portare ad individuare gli autori del fatto.