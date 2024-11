Sette componenti su 14 rassegnano le dimissioni dopo la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura nei confronti del presidente Morcavallo

La richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura di Cosenza nei confronti di Oreste Morcavallo, sospettato di elusione fiscale, ha spaccato il consiglio dell’ordine degli avvocati di Cosenza di cui lo stesso Morcavallo è presidente. Sette componenti sui 14 complessivi hanno rassegnato le dimissioni. Si tratta di Emilio Greco, Francesco Calvelli, Claudio De Luca, Giancarlo Gentile, Giuseppe Le Pera, Filippo Mancini e Giovanni Spataro.

Secondo loro Morcavallo avrebbe dovuto compiere un passo indietro per non ledere la categoria. Adesso il Consiglio è privo del numero legale per cui dovrebbe essere avviata una stagione di commissariamento.