Ultimo posto utile conteso tra Marietta De Rango e Andrea Borsani

Si è concluso lo spoglio per la elezione del consiglio dell’ordine forense di Cosenza. Ha prevalso nel complesso la lista capeggiata dall’avvocato Claudio De Luca, che elegge nove consiglieri: lo stesso De Luca e poi Filippo Mancini, Giuseppe Lepera, Emilio Greco, Giancarlo Gentile, Ester Bernardo, Pierluca Bonofiglio, Andrea Corvino e Stefania Cribari. Cinque i consiglieri eletti nella lista capeggiata dall’avvocato Vittorio Gallucci, al quale si aggiungono Francesco Calvelli, Ornella Nucci, Federico Montalto e Maura Monteforte. Tra i 21 eletti anche tre avvocati della lista capeggiata da Giovanni Spataro, al quale si aggiungono Laura Facciolla e Annarita De Franco, e quattro della lista di Carlo Sabato Paduano a cui si aggiungono Pilerio Bruni, Michele Iapicca e Marietta De Rango. Quest’ultima ha ottenuto 409 preferenze come Andrea Borsani ma risulta eletta per anzianità. Ecco i dati relativi alle prime 25 posizioni (definitivi ma ancora ufficiosi).

1) Mancini Filippo 879

2) De Luca Claudio 866

3) Gallucci Vittorio 807

4) Calvelli Francesco 744

5) Lepera Giuseppe 736

6) Paduano Sabato Carlo 680

7) Nucci Ornella 611

8) Facciolla Laura 578

9) Spataro Giovanni 547

10) De Franco Annarita 541

11) Montalto Federico 490

12) Greco Emilio 487

13) Monteforte Maura 475

14) Gentile Giancarlo 454

15) Bernardo Ester 447

16) Bruni Pilerio 438

17) Iapicca Michele 430

18) Bonofiglio Pierluca 423

19) Corvino Andrea 418

20) Cribari Stefania 417

21) De Rango Marietta 409

22) Borsani Andrea 409

23) Quintieri Daniela 408

24) Cesareo Maria Teresa 407

25) Ferrari Amelia 405