I candidati di Libera Avvocatura Brutia i più votati

Gli avvocati Filippo Mancini con 779 preferenze, e Claudio De Luca, con 765, sono i più votati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine forense di Cosenza. Appartengono alla stessa lista, Libera Avvocatura Brutia, di cui fa parte anche l’avvocato Giuseppe Lepera, al quarto posto con 659 voti. I dati non sono ancora ufficiali in quanto non definitivi, ma le posizioni di vertice sono ormai consolidate. Vi proponiamo i risultati parziali in prossimità della chiusura dello spoglio:

Mancini Filippo 779

De Luca Claudio 765

Gallucci Vittorio 701

Lepera Giuseppe 659

Calvelli Francesco 640

Paduano Sabato Carlo 601

Nucci Ornella 524

Facciolla Laura 513

Spataro Giovanni 484

De Franco Annarita 472

Greco Emilio 431

Montalto Federico 411

Monteforte Maura 402

Gentile Giancarlo 399

Bruni Pilerio 385

Bernardo Ester 380

Iapicca Michele 374