L'alto Tirreno cosentino ripiomba nell'incubo. Dopo la vicenda della scomparsa di una giovane di Diamante, fortunatamente culminata con il ritrovamento, ora i cittadini della Riviera dei Cedri sono nuovamente in apprensione per un'altra giovane, che da alcune ore non dà più notizie di sé. Si tratta di una sedicenne di origini ucraine, che da qualche tempo vive alla periferia della città di Scalea con alcuni familiari. Il suo nome è Kateryna Kravtsova.

L’allarme lanciato dai genitori

L'ultima volta che è stata vista risale alla sera di venerdì 12 maggio. Poi, nelle ore successive, Kateryna si è data alla fuga silenziosa allontanandosi dalla sua cameretta. I genitori si sono accorti della sua assenza intorno alle 4 del mattino di sabato 13 maggio, vedendo il letto vuoto. La sua abitazione sorge in una zona piuttosto isolata, ma dalla quale si possono facilmente raggiungere la strada statale 18 che attraversa la città o le arterie che conducono al centro abitato.

Come riconoscere Kateryna

Kateryna potrebbe indossare una maglietta bianca a mezze maniche e un paio di jeans. Avrebbe portato con sé anche uno zainetto, modello Louis Vuitton, e poche decine di euro. Ha gli occhi azzurri, i capelli biondi e lunghi ed è alta 1,50 metri. I suoi familiari sono molto preoccupati e non hanno idea di dove possa essere in questo momento. A rendere difficile la situazione, sono le condizioni meteo avverse che in questi giorni stanno mettendo in allerta la zona del Tirreno cosentino. Le forze dell'ordine hanno già avviato le ricerche e sul fatto che si tratti di un allontanamento volontario non ci sarebbe alcun dubbio.