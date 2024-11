La famiglia e gli amici possono tirare un sospiro di sollievo. Il giovane di Soverato affetto da sarcoma è in terapia intensiva ma l’esito della delicata operazione è positivo

Sono state ore di lunga attesa per Orlando, la sua famiglia e gli amici. Ma i primi aggiornamenti che giungono dagli Stati Uniti, nello specifico da New York dove il giovane di Soverato affetto da sarcoma è stato sottoposto a delicato intervento chirurgico, sono positivi. L'intera massa tumorale è stata asportata, il ragazzo dorme ma sta bene. Attualmente, secondo le informazioni postate sui social, è in terapia intensiva dove rimarrà alcuni giorni prima di essere trasferito in camera. Il dottore di origini giapponesi che ha guidato la delicata operazione Kato Tomoaki ha incontrato la mamma di Orlando Fratto rassicurandola sul buon esito. La notizia ha consentito a quanti sostengono la sua causa di tirare un respiro di sollievo (oltre 300mila euro il costo per l'operazione). Maggiori dettagli saranno forniti in occasione della conferenza stampa indetta per spiegare i passaggi salienti delle attività che si spera possano tradursi in speranza di vita.

G.d'a.

