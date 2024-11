Il costo dell’intervento al Presbyterian Hospital per il ragazzo di Soverato si aggira intorno ai 300mila euro. Incontrerà il medico Tomoaki. Sui social scrive: «Comunque vada è stato bellissimo»

Tutti con Orlando. Il giovane di Soverato, affetto da tumore (sarcoma) operabile con un costoso intervento al Presbyterian Hospital di New York, ha lasciato la regione per sottoporsi al primo consulto-visita con il dottor Kato Tomoaki. Lo specialista giapponese, noto pioniere nel campo del trapianto di organi multipli, incontrerà il ragazzo per valutare la miglior strategia da seguire. Il costo dell’operazione si aggira intorno ai 300mila euro e diverse raccolte fondi sono state avviate per sostenere la battaglia di Orlando e della sua famiglia. La notizia è stata comunicata sui social dove vengono pubblicati tutti gli aggiornamenti: «Comunque vada – si legge nei post - è stato bellissimo e continuerà ad esserlo, è stato un piacerone». g.d'a.