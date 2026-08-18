Fermato al porto mentre tentava di partire per l’Albania, l’uomo è accusato del femminicidio della 46enne, lasciata agonizzante davanti all’ospedale di Trebisacce. Il giudice si è riservato sulla custodia cautelare in carcere

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Elvis Metvelaj, il 42enne di nazionalità albanese ritenuto responsabile del femminicidio di Ornella Forastefano, 46 anni, morta dopo essere stata lasciata agonizzante davanti all’ospedale di Trebisacce, nel Cosentino.

L’uomo è comparso questa mattina, 18 agosto, davanti al gip di Bari per l’udienza di convalida del fermo. Metvelaj, assistito dal suo legale, ha scelto di non rispondere alle domande del giudice.

Il gip si è riservato la decisione sia sulla convalida del fermo sia sull’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, richiesta dalla Procura di Bari. Il provvedimento è atteso nelle prossime ore.



La morte di Ornella Forastefano

La vicenda risale alla notte del 16 agosto, quando la 46enne è stata lasciata in gravissime condizioni davanti all’ospedale di Trebisacce. La donna presentava profonde ferite e traumi su tutto il corpo. Nonostante i tentativi dei sanitari di salvarle la vita, è morta a causa delle lesioni riportate.

Le indagini hanno portato rapidamente sulle tracce del 42enne, individuato e fermato alcune ore più tardi in Puglia.

Fermato al porto mentre tentava di partire

Metvelaj è stato bloccato nel porto di Bari mentre tentava di imbarcarsi per l’Albania. Da quel momento il procedimento relativo al fermo è passato al vaglio dell’autorità giudiziaria barese.

Contestualmente all’eventuale emissione del provvedimento cautelare, il gip di Bari dovrebbe dichiararsi incompetente territorialmente e trasmettere gli atti al pubblico ministero affinché il fascicolo venga trasferito alla Procura di Castrovillari, titolare dell’inchiesta sul delitto.



Nelle prossime ore è dunque attesa la decisione sulla convalida del fermo e sulla permanenza in carcere del 42enne.