Orrore in un centro del Reggino dove alcuni minori avrebbero seviziato un gattino: dapprima avrebbero mimato una violenza sessuale sul povero cucciolo per poi lanciarlo. Il tutto ripreso e postato sui social. La notizia arriva dall'Associazione italiana difesa animali e ambiente che ha deciso di sporgere denuncia contro tre ragazzi per maltrattamento di animale. «L'orrore ed il peggio non hanno fine - scrive in una nota il presidente nazionale dell'Associazione italiana difesa animali ed ambiente Lorenzo Croce, - credo che oltre a generici appelli al buon senso ed alla condanna dei fatti serva anche un inasprimento forte delle pene per chi commette simili reati a danno di esseri viventi in questo caso cuccioli».