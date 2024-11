È andata avanti piuttosto speditamente la selezione per individuare il direttore generale dell'azienda ospedaliera Annunziata di Cosenza, al contrario della precedente procedura che, dopo una lunga pausa di riflessione, è stata poi definitivamente revocata accompagnata dalla scelta di abbandonare nel "purgatorio" del commissariamento l'Asp di Vibo Valentia e il Gom di Reggio Calabria.

Meno di due settimane ci ha infatti impiegato la commissione a valutare i profili dei partecipanti stilando la fatidica rosa di idonei da cui il commissario potrà pescare il nome più gradito a ricoprire l'incarico di direttore generale. I colloqui si sono svolti l'11 giugno scorso, e alla prova dei titoli e del forbito eloquio solo quattro sono stati valutati idonei alla nomina.

Si tratta di Vitaliano De Salazar, attuale commissario straordinario dell'Annunziata, e in pole position verso una riconferma al vertice dell'ospedale di Cosenza; Oreste Florenzano, ex direttore generale dell'azienda sanitaria regionale del Molise; Francesco Marchitelli, attuale commissario straordinario all'Asl Roma 6 ma con incarichi in Calabria alla direzione amministrativa dell'Asp di Catanzaro, di Cosenza e all'ex policlinico universitario di Catanzaro ed Elga Rizzo, ex direttore generale dell'ex azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ed ex direttore amministrativo all'Asp di Catanzaro e all'ex policlinico universitario di Catanzaro.