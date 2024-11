La donna era arrivata in ospedale per uno scompenso cardiaco, ora è stata trasferita nel reparto Covid di Corigliano Rossano

Era arrivata al pronto soccorso per uno scompenso cardiaco e ricoverata nel reparto di medicina. Ma il tampone effettuato su una donna proveniente dal territorio per accoglierla nell'ospedale ha dato esito positivo e così è scattato il protocollo di sicurezza. Così il direttore sanitario facente funzione dello spoke, Lello Cirone, ha sospeso da oggi i ricoveri nel reparto di Medicina mentre il personale del pronto soccorso e dell'unità operativa sono stati sottoposti a tampone.

In attesa degli esiti di questi controlli la dirigenza sanitaria ha sospeso l'accettazione di nuovi pazienti a scopo «precauzionale». Altri due episodi simili erano stati registrati nel recente passato nell'ospedale di Castrovillari e per fortuna i controlli sul personale non avevano dato esito positivo rispetto al contagio.

«Segno che stiamo lavorando bene e speriamo di continuare ad adottare tutte le misure preventive del caso» ha dichiarato Cirone. Intanto è stata effettuata una sanificazione generale del reparto che continua a lavorare per assistere i malati ricoverati.