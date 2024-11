Sospesi i ricoveri nella Divisione di Medicina dello spoke di Corigliano-Rossano (Guido Compagna di Corigliano) a causa di quattro pazienti riscontrati positivi al tampone. Tutto nasce dall’arrivo di una paziente proveniente da Trebisacce il cui test antigenico è risultato negativo, mentre il successivo (molecolare) dava esito positivo. Attualmente i pazienti contagiati sono quattro, tutti in buone condizioni. Sono stati posti in isolamento.

Domani i pazienti ricoverati nel reparto (in totale 18) e il personale operante saranno sottoposti a tampone molecolare. La situazione è è comunque sotto controllo. Per lunedì le attività dovrebbero riprendere regolarmente. Non si attenua la morsa dei contagi in città: secondo i dati forniti dall’Asp di Cosenza, il centro jonico nelle ultime 48 ore ha fatto registrare 48 nuovi positivi. Complessivamente dall’inizio della pandemia Corigliano Rossano contabilizza 5747 infettati, 115 deceduti, e 355 positivi negli ultimi 30 giorni.