Si rafforza il contingente di docenti universitari reclutati dall’ateneo di Arcavacata per il corso di laurea in medicina e chirurgia TD attivato in convenzione con l’Azienda Ospedaliera di Cosenza. In seguito alle manifestazioni di interesse pubblicate nello scorso mese di maggio, la scelta è caduta sul professor Gianluigi Zaza, 49 anni, originario della provincia di Bari, specialista in nefrologia. Nel contesto della graduale trasformazione dell’Annunziata in policlinico universitario, Gianluigi Zaza assumerà anche l’incarico di direttore della Unità Operativa Complessa di nefrologia attualmente guidata dalla facente funzioni Teresa Papalia. Non sono state ancora definite le tempistiche del suo insediamento.

Esperto di trapianti del rene

Zaza ha già maturato esperienza di livello universitario a Verona, prima come ricercatore poi in qualità di professore associato. Attualmente insegna all’Università di Foggia. La sua formazione clinica è stata però principalmente orientata nell’ambito dei trapianti di organi. Ha infatti ricoperto incarichi nel Centro Regionale Trapianti Puglia di Bari ed in quello dell’Emilia Romagna con sede al Policlinico Sant’Orsola Malpighi di Bologna. Inoltre è membro eletto dell’Associazione Europea dei Trapianti di Rene, uno dei rami di ESOT, la European Society for Organ Transplantation, ed è stato insignito del Premio Thomas Starlz dalla Società Italiana dei Trapianti di Organo.