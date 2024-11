Una delegazione di primi cittadini a Reggio per chiedere interventi a difesa del nosocomio locrese

Una delegazione di sindaci della Locride è stata ricevuta nel pomeriggio a Reggio dalla terna che guida l’azienda sanitare provinciale per una verifica delle condizioni dell'Ospedale di Locri, che continuano ad essere serie e preoccupanti. La grave carenza di personale sta mettendo a dura prova il medici e paramedici in servizio con turni massacranti in tutti i reparti.

La delegazione dei primi cittadini si è confrontata con la triade per comprendere le soluzioni che si intendono adottare per risolvere le note criticità del nosocomio locrese.

«Siamo sicuramente stanchi e provati da questa dura battaglia che da anni portiamo avanti – ha rimarcato il sindaco di Locri Giovanni Calabrese - ma, per rispetto del compito affidatoci dai cittadini, non ci fermeremo fin quando non verranno date adeguate risposte».