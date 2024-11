Devono ancora percepire le mensilità di ottobre, novembre, dicembre, la tredicesima mensilità e a giorni il compenso di gennaio. Ma dopo la riunione convocata in Prefettura a Reggio con tutte le parti interessate nessuna comunicazione è pervenuta ai sindacati circa la situazione dei lavoratori delle cooperative che si occupano della pulizia all'interno dell'ospedale di Locri e di altre strutture sanitarie dell'ambito della Locride. Per questo motivo i dipendenti hanno dichiarato una giornata di sciopero per il prossimo venerdì 28 gennaio.

«Nessuno sa dare informazioni sulla certezza dei pagamenti mensili - ha tuonato il delegato della Uil-Fpl Firmo Micheli - considerato che la gran parte dei lavoratori sono mono reddito».